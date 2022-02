Gli Stati Uniti piazzano un cane-robot a guardia del confine con il Messico (Di sabato 19 febbraio 2022) La Ghost robotics è un’azienda con sede a Philadelphia che realizza “cani” robotici programmati per la sorveglianza. Vale a dire robot a quattro zampe utili alle agenzie militari e governative di tutto il mondo. Tra le nazioni clienti ci sono Singapore, l’Australia e il Regno Unito. E poi ci sono gli Stati Uniti, che vogliono utilizzare il cane-robot per pattugliare il confine con il Messico. Ecco il nostro tenero cane robot (Ghost robotics) – curiosauro.itIl cane-robot che pattuglierà il confine fra Stati Uniti e Messico Molto presto le guardie armate che sorvegliano l’infuocato ... Leggi su curiosauro (Di sabato 19 febbraio 2022) La Ghostics è un’azienda con sede a Philadelphia che realizza “cani”ici programmati per la sorveglianza. Vale a direa quattro zampe utili alle agenzie militari e governative di tutto il mondo. Tra le nazioni clienti ci sono Singapore, l’Australia e il Regno Unito. E poi ci sono gli, che vogliono utilizzare ilper pattugliare ilcon il. Ecco il nostro tenero(Ghostics) – curiosauro.itIlche pattuglierà ilfraMolto presto le guardie armate che sorvegliano l’infuocato ...

