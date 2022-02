Francesco Chiofalo lotta contro il cancro: “Andrò in rianimazione” (Di sabato 19 febbraio 2022) Francesco Chiofalo si trova a dover affrontare un’operazione molto delicata per tirar fuori una “palla nera”: il racconto del ragazzo. Personal trainer ed influencer, molto conosciuto e riconoscibile per la sua partecipazione a Temptation Island. Un volto che sul web ha riscontrato successo anche per la presenza in casa sua di una maialina chiamata Polpetta. Francesco Chiofalo in posa su Instagram (via social)Il ragazzo, proprio di recente, ha dovuto far fronte alla perdita dell’animale che aveva in casa. Come se non bastasse, l’ex di Antonella Fiordelisi ha scoperto un’amara verità. Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Chiofalo ha raccontato quanto sta accadendo nell’ultimo periodo nella sua sua vita. Un risonanza magnetica, un semplice ... Leggi su vesuvius (Di sabato 19 febbraio 2022)si trova a dover affrontare un’operazione molto delicata per tirar fuori una “palla nera”: il racconto del ragazzo. Personal trainer ed influencer, molto conosciuto e riconoscibile per la sua partecipazione a Temptation Island. Un volto che sul web ha riscontrato successo anche per la presenza in casa sua di una maialina chiamata Polpetta.in posa su Instagram (via social)Il ragazzo, proprio di recente, ha dovuto far fronte alla perdita dell’animale che aveva in casa. Come se non bastasse, l’ex di Antonella Fiordelisi ha scoperto un’amara verità. Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo,ha raccontato quanto sta accadendo nell’ultimo periodo nella sua sua vita. Un risonanza magnetica, un semplice ...

