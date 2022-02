Zakaria | «La Juve un orgoglio Dimostriamo di essere migliori del Torino»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista bianconero Denisha parlato ai microfoni di DAZN prima di. ESPERIENZA – «Sta andando molto bene, sono molto felice eso diqui allantus e sono contento del futuro che ho davanti». COMPAGNI – «Tutti mi hanno accolto molto bene, non c’è qualcuno in particolare».– «Squadra molto forte e difficile da affrontare. Noi dobbiamo dimostrare disul campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Juventus - Torino (fischio d'inizio ore 20.45).: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro;, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Torino : Milinkovic - Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda;...Sarà lui a sfidare il nuovo super tridente della: Dybala, Vlahovic e Morata. A centrocampo Allegri si affida acon Arthur e il jolly Rabiot . In difesa, out Bonucci e Chiellini, spazio ...Denis Zakaria, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro il Torino: "Sta andando molto bene, sono orgoglioso di essere alla Juventus e del futuro che ho ...JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Lu. Pellegrini, Arthur, McKennie, ...