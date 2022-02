UFFICIALE – Cambia l’arbitro di Cagliari-Napoli: deciso il sostituto di Mariani (Di venerdì 18 febbraio 2022) Archiviata la gara d’andata contro il Barcellona, il Napoli si concentra sulla sfida di campionato contro il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri. Proprio in merito alla sfida di Cagliari, c’è stato un cambio sulla designazione arbitrale, questa inizialmente affidata al direttore di gara Mariani. Diego Demme, Napoli-CagliariMaurizio Mariani sarà infatti rimpiazzato da Simone Sozza. Come secondo assistente ci sarà Lo Cicero al posto di Tegoni e Volpi sostituirà Marchetti come quarto uomo. Resta invariato il Var dove ci saranno Valeri e Raspolini. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Archiviata la gara d’andata contro il Barcellona, ilsi concentra sulla sfida di campionato contro ildell’ex Walter Mazzarri. Proprio in merito alla sfida di, c’è stato un cambio sulla designazione arbitrale, questa inizialmente affidata al direttore di gara. Diego Demme,Mauriziosarà infatti rimpiazzato da Simone Sozza. Come secondo assistente ci sarà Lo Cicero al posto di Tegoni e Volpi sostituirà Marchetti come quarto uomo. Resta invariato il Var dove ci saranno Valeri e Raspolini.

Advertising

ilriformista : Sarà il Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, a dover stilare il rapporto ufficiale sulle relaz… - NCN_it : UFFICIALE – Cambia l’arbitro per Cagliari-Napoli: Sozza prende il posto di Valeri #CagliariNapoli #variazione… - SeEarn : UFFICIALE – Cambia l’arbitro per Cagliari-Napoli: Sozza prende il posto di Valeri #CagliariNapoli #variazione… - rosapetrazzuolo : #cagliarinapoli cambia l'arbitro: Sozza al posto di Mariani. L'Assistente Arbitrale Tegoni sostituito da Lo Cicero,… - tuttonapoli : UFFICIALE - Napoli-Cagliari, cambia l'arbitro: Sozza sostituisce Mariani. La nuova sestina -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cambia Cambia ancora la Coppa Davis: l'annuncio dell'International Tennis Federation ... ha spiegato Volandri nelle parole raccolte dal sito ufficiale della FIT. 'Ancora una volta ... Cambia ancora la Coppa Davis: l'annuncio dell'ITF In attesa di assistere all'importante sfida tra Italia e ...

Stellantis: ecco in cosa consiste la rivoluzione del software Questa strategia è 'una rivoluzione perché cambia profondamente il modo di sviluppare un'auto', ha ... il gruppo automobilistico presenterà il suo piano strategico l'1 marzo, adesso è ufficiale ...

Juve Torino, UFFICIALE: cambia l'AVAR del match. La novità verso il derby Juventus News 24 UFFICIALE - Cagliari-Napoli, cambia l'arbitro: Sozza sostituisce Mariani. La nuova sestina Cambia la designazione arbitrale della sfida tra Cagliari e Napoli in programma per lunedì alle ore 19. Simone Sozza prenderà infatti il posto di Maurizio Mariani, con Lo Cicero che sarà il secondo ...

UFFICIALE - Napoli-Cagliari, cambia l'arbitro: Sozza sostituisce Mariani. La nuova sestina Cambia la designazione arbitrale della sfida tra Cagliari e Napoli in programma per lunedì alle ore 19. Simone Sozza prenderà infatti il posto di Maurizio Mariani, con Lo Cicero che sarà il secondo ...

... ha spiegato Volandri nelle parole raccolte dal sitodella FIT. 'Ancora una volta ...ancora la Coppa Davis: l'annuncio dell'ITF In attesa di assistere all'importante sfida tra Italia e ...Questa strategia è 'una rivoluzione perchéprofondamente il modo di sviluppare un'auto', ha ... il gruppo automobilistico presenterà il suo piano strategico l'1 marzo, adesso è...Cambia la designazione arbitrale della sfida tra Cagliari e Napoli in programma per lunedì alle ore 19. Simone Sozza prenderà infatti il posto di Maurizio Mariani, con Lo Cicero che sarà il secondo ...Cambia la designazione arbitrale della sfida tra Cagliari e Napoli in programma per lunedì alle ore 19. Simone Sozza prenderà infatti il posto di Maurizio Mariani, con Lo Cicero che sarà il secondo ...