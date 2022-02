UAE Tour 2022: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Ganna, Pogacar e Vlasov (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una corsa che negli anni sta prendendo sempre più la scena nell’inizio di stagione. Parata di stelle negli Emirati Arabi: il 20 febbraio scatta l’UAE Tour 2022 che vedrà al via come attrazione principale ovviamente Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France. Occhio anche al campione del mondo a cronometro, il nostro Filippo Ganna, ma non mancheranno altri corridori di spicco: da Aleksandr Vlasov ad Adam Yates, passando per Joao Almeida e Mark Cavendish. startlist UAE Tour 2022 AG2R CITROËN TEAM BOUCHARD Geoffrey BERTHER Clément HANNINEN Jaakko JUNGELS Bob SARREAU Marc ASTANA QAZAQSTAN TEAM DE LA CRUZ David BAHRAIN VICTORIOUS ? BILBAO Pello MACIEJUK Filip MADER Gino MILAN Jonathan OSORIO Alejandro PERNSTEINER ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una corsa che negli anni sta prendendo sempre più la scena nell’inizio di stagione. Parata di stelle negli Emirati Arabi: il 20 febbraio scatta l’UAEche vedrà al via come attrazione principale ovviamente Tadej, vincitore degli ultimi duede France. Occhio anche al campione del mondo a cronometro, il nostro Filippo, ma non mancheranno altri corridori di spicco: da Aleksandrad Adam Yates, passando per Joao Almeida e Mark Cavendish.UAEAG2R CITROËN TEAM BOUCHARD Geoffrey BERTHER Clément HANNINEN Jaakko JUNGELS Bob SARREAU Marc ASTANA QAZAQSTAN TEAM DE LA CRUZ David BAHRAIN VICTORIOUS ? BILBAO Pello MACIEJUK Filip MADER Gino MILAN Jonathan OSORIO Alejandro PERNSTEINER ...

SpazioCiclismo : UAE Tour 2022, la startlist provvisoria - SpazioCiclismo : UAE Tour 2022, solo quattro corridori per la Lotto Soudal - fiorebike : RT @Bardiani_CSF: ????? ?? @Milano_Sanremo @TirrenAdriatico @StradeBianche Prende sempre più forma il calendario della Bardiani CSF Faizanè… - SpazioCiclismo : La Lotto Soudal con soli quattro corridori al via dell'#UAETour - peterkama : Fernando Gaviria positivo al Covid-19 per la terza volta, niente UAE Tour per il colombiano -