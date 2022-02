Tensione Russia-Ucraina | rischio salasso sui prezzi di pane e pasta | ecco perché

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nitrato di ammonio: rischia di essere questo il nuovo tormentone sull’aumento deidopo il caro bollette legato anche alla crisi in atto al confine fra. Vladimir Putin, dopo quello del gas, potrebbe infatti chiudere il rubinetto del fertilizzante maggiormente utilizzato in Europa, colconcreto di un riverbero sui rezzi dei prodotti del grano –in primis – che rischia di trasformarsi in un autentico tsunami. Il blocco dell’esportazione “Laha imposto un divieto di due mesi all’esportazione di nitrato di ammonio“. E’ lo scarno lancio apparso sull’agenzia russa Tass, cui sono seguite le parole del vicepremier Andrei Belusov: “È una misura temporanea. I volumi di prodotto restanti potranno essere esportati dal 2 di aprile, ...

Advertising

Rvaticanaitalia : Piazza Santi Apostoli a #Roma si e' riempita nel pomeriggio. La Comunita' di @santegidionews ha radunato persone pe… - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #18febbraio. #Sanatorie: pace fiscale, buco da 2,4 miliardi. C… - luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - giornaledellArt : Musei ucraini pronti a evacuare. Con l’intensificarsi della tensione con la Russia, le istituzioni vicino al confin… - pavluca : RT @LeleCorvi: Gravità. Oggi su Il Manifesto —— #ilmanifesto #satira #vignette #LeleCorvi #europa #usa #putin #italia #nato #attesa #confli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensione Russia

"È degno di nota che, in questo momento diestrema, lanon partecipi in questi incontri: si tratta di discussioni che sono intese come misure di riduzione del rischio. Questo ...... lanel Donbass, sulla linea di contatto tra russi e ucraini, resta alta, con l'Occidente ... Di sicuro, ha aggiunto, il Consiglio Nato -è la miglior piattaforma per incontrarsi. "Se ci ...Economia - Ma quali sono le vere ragioni del braccio di ferro tra i due paesi? Perché gli Usa hanno alzato così tanto la tensione negli ultimi giorni? Il nodo Ucraina è tutto legato all'eventuale ...Ancora altissima la tensione al confine ucraino ... Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha affermato che il numero di militari russi vicino ai confini con l’Ucraina è cresciuto dai ...