Super Bowl sicuro grazie alla tecnologia Cisco (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – • La collaborazione tra NFL e Cisco ha permesso di proteggere il più grande evento sportivo e televisivo degli Stati Uniti • La gamma completa di soluzioni Cisco Secure, supportata dalle attività di threat intelligence di Talos, hanno fornito visibilità end-to-end prima, durante e dopo la partita • Insieme a Cisco, la National Football League sta inoltre creando un modello ripetibile di sicurezza di rete facilmente utilizzabile in occasione di futuri eventi sportive Milano, 18 febbraio 2022 – Dritti alla meta in tutta sicurezza. grazie alla collaborazione fra Cisco e la National Football League – la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano (NFL) – il match finale del Super Bowl LVI appena ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – • La collaborazione tra NFL eha permesso di proteggere il più grande evento sportivo e televisivo degli Stati Uniti • La gamma completa di soluzioniSecure, supportata dalle attività di threat intelligence di Talos, hanno fornito visibilità end-to-end prima, durante e dopo la partita • Insieme a, la National Football League sta inoltre creando un modello ripetibile di sicurezza di rete facilmente utilizzabile in occasione di futuri eventi sportive Milano, 18 febbraio 2022 – Drittimeta in tutta sicurezza.collaborazione frae la National Football League – la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano (NFL) – il match finale delLVI appena ...

BRWrestling : Batista in a Super Bowl commercial ?? - NFLBrasil : Cooper Kupp é o MVP do Super Bowl LVI! Merecido? #NFLBrasil #SuperBowl - RobertoBurioni : Il Super Bowl con il commento in italiano è come la Traviata cantata in inglese. - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Super Bowl sicuro grazie alla tecnologia Cisco - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Super Bowl sicuro grazie alla tecnologia Cisco -