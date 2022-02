Pioli in conferenza stampa | l’ha detto sullo scudetto!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In vista della partita in programma sabato sera alle 20:45 contro la Salernitana, Stefano, oltre ad aver toccato numerose tematiche, hala sua sulla lotta scu. Qui di seguito alcune delle frasi più significative:Milan“Per sabato ci saranno molte più incognite del solito, loro arrivano da due risultati positivi e per questo sarà una partita da affrontare con grande determinazione. Primo posto? La classifica non è veritiera perchè Inter e atalanta devono ancora recuperare una partita. Noi siamo concentrati solo ed esclusivamente su di noi“ Poi il tecnico aggiunge: “Ibra sta meglio, domani o domenica ricomincerà a correre e poi valuteremo la sua condizione. Kessie l’ho visto sereno e concentrato sul suo lavoro come è sempre stato. Rebic? Anche lui sta meglio, i ...