Perché Hong Kong è alle prese con un vasto aumento di contagi (e cosa c’entrano i non vaccinati) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel giro di poche settimane, il numero di cittadini contagiati dalla variante Omicron è cresciuta di 40 volte. E così Hong Kong si trova di fronte a tutte le difficoltà nella gestione quinta ondata di questa pandemia. Perché con l’aumento nel numero degli infettati, crescono anche i ricoveri e i posti occupati in terapia intensiva. Ma Perché sta succedendo tutto ciò? Una prima risposta arriva, sicuramente, dalla campagna di immunizzazione anti-Covid che non sta andando spedita. Anzi. Hong Kong, l’aumento dei contagi da Omicron e i non vaccinati I numeri parlano chiaro. Tra gli ultimi mesi del 2021 e il gennaio del 2022, a Hong Kong si registrava una media mobile di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel giro di poche settimane, il numero di cittadiniati dalla variante Omicron è cresciuta di 40 volte. E cosìsi trova di fronte a tutte le difficoltà nella gestione quinta ondata di questa pandemia.con l’nel numero degli infettati, crescono anche i ricoveri e i posti occupati in terapia intensiva. Masta succedendo tutto ciò? Una prima risposta arriva, sicuramente, dalla campagna di immunizzazione anti-Covid che non sta andando spedita. Anzi., l’deida Omicron e i nonI numeri parlano chiaro. Tra gli ultimi mesi del 2021 e il gennaio del 2022, asi registrava una media mobile di ...

