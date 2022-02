Pechino 2022, Dmitry Chernyshenko: “Thomas Bach esprime una narrativa di fantasia su quanto accaduto a Valieva” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il vice primo ministro russo Dmitry Chernyshenko ha attaccato il presidente del Comitato Olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach sulla sua “narrativa di fantasia sugli atleti russi” dopo aver criticato il trattamento riservato alla pattinatrice Kamila Valieva dal suo entourage in seguito alla sua impossibilità di vincere una medaglia olimpica ieri a Pechino. Bach ha offerto la sua valutazione nel corso dell’ultima conferenza stampa nella capitale cinese, rivelando di aver visto la finale del singolare femminile in televisione. Valieva era stata al centro delle polemiche ai Giochi Olimpici Invernali sin da quando insidethegames aveva rivelato che la quindicenne aveva fallito un test antidoping nel corso del mese di ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Il vice primo ministro russoha attaccato il presidente del Comitato Olimpico internazionale (CIO)sulla sua “disugli atleti russi” dopo aver criticato il trattamento riservato alla pattinatrice Kamiladal suo entourage in seguito alla sua impossibilità di vincere una medaglia olimpica ieri aha offerto la sua valutazione nel corso dell’ultima conferenza stampa nella capitale cinese, rivelando di aver visto la finale del singolare femminile in televisione.era stata al centro delle polemiche ai Giochi Olimpici Invernali sin da quando insidethegames aveva rivelato che la quindicenne aveva fallito un test antidoping nel corso del mese di ...

