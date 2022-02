Incendio su traghetto | trovato un morto a bordo della nave

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’imbarcazione Euroferry Olympia in rotta da Igoumenitsa a Brindisi è stata travolta dalle fiamme nella notte del 18 febbraio

Un uomo stato trovato morto, carbonizzato in un camion, a bordo delandato a fuoco venerd scorso a nord di Corf , tra la Grecia e l'Italia. Lo riferiscono i vigili del fuoco sul posto. Undici passeggeri sono ancora dati per ...L'uomo avrebbe anche detto ai soccorritori di aver sentito altre voci sul. La Guardia ...la nave Florencia della compagnia Grimaldi che trasporta alcuni dei sopravvissuti all'. A ...(Corriere della Sera) L’uomo risultava tra i 12 passeggeri dispersi dell’Euroferry Olympia della Grimaldi, il traghetto incendiato nelle acque adiacenti a Corfù, tra l’Italia e la Grecia. È stato ...C'è una vittima nell'incendio divampato a bordo del traghetto Euroferry Olympia, andato a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì al largo di Corfù. Il cadavere carbonizzato di un uomo, forse un ...