Grecia, in fiamme traghetto diretto a Brindisi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto "Euroferry Olympia" della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate a bordo all'altezza dell'isola di Corfù, nel garage del traghetto, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha dato l'ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino. Tutti i 237 passeggeri e i 50 membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di soccorso, ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katasafados, precisando che stanno tutti bene. I passeggeri sono stati trasferiti a Rodi. In soccorso al traghetto in fiamme sono arrivate cinque imbarcazioni della Guardia Costiera greca e anche altre navi private che si trovavano nella ...

