GF Vip | arriva la ‘punizione’ | a qualcuno non va giù | si surriscaldano gli animi

Advertising

Anna_7_stellare : RT @BiagioLosacco: Miriana:' Beh c'è chi arriva ad essere vip solo perché ha avuto storie con diversi uomini ' MIRIANA ha lanciato tutto… - Miami52481192 : RT @BiagioLosacco: Miriana:' Beh c'è chi arriva ad essere vip solo perché ha avuto storie con diversi uomini ' MIRIANA ha lanciato tutto… - Celeste00646600 : RT @BiagioLosacco: Miriana:' Beh c'è chi arriva ad essere vip solo perché ha avuto storie con diversi uomini ' MIRIANA ha lanciato tutto… - noah96_ : RT @BiagioLosacco: Miriana:' Beh c'è chi arriva ad essere vip solo perché ha avuto storie con diversi uomini ' MIRIANA ha lanciato tutto… - JessicaPrezzav3 : RT @BiagioLosacco: Miriana:' Beh c'è chi arriva ad essere vip solo perché ha avuto storie con diversi uomini ' MIRIANA ha lanciato tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip arriva

Finale pungente al Grande Fratello. La 42esima diretta si conclude, come sempre, con le nomination e quando in confessionaleAntonio Medugno , Signorini lo stuzzica, chiamando in causa anche Clarissa Selassiè . 'C'è qui una ...Discussione nella casa del GFQuesta sesta edizione del GFsi è resa protagonista di varie ... Me l'ero nascosto? Non è vero nulla! Ma stai zitta che quandoil lunedì ti mangi la bresaola ...Arriva a mezzanotte passata il nome del secondo finalista del Gf Vip. Tra Soleil Sorge, Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli vince la principessa. Dopo il like avuto da Cardi B e aver conquistato il ...Nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano le polemiche e le tensioni ... Non è vero nulla! Ma stai zitta che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani come un animale”. Queste di ...