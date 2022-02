Gazzetta: l’Inter vuole fare player trading in attacco, a giugno gli obiettivi sono Dybala e Scamacca (Di venerdì 18 febbraio 2022) La partita col Liverpool, stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrebbe convinto l’Inter a intervenire sul mercato in vista della prossima stagione. Per migliorarsi. Il reparto meno “europeo”, per la Rosea, è l’attacco, e lì vuole intervenire Marotta con quel «famoso player trading di cui la societa? nerazzurra ha parlato anche pubblicamente: vendere per riacquistare meglio». La soluzione perfetta sarebbe Paulo Dybala, inutile nascondersi. l’Inter e? attentissima all’evoluzione della situazione tra l’argentino e la Juventus. A breve, entro la fine del mese, la societa? bianconera incontrera? Antun, il manager del calciatore. Un vertice durante il quale si capiranno molte cose. Marotta e? pronto a intervenire, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) La partita col Liverpool, stando a quanto scrive l’edizione odierna delladello Sport, avrebbe convintoa intervenire sul mercato in vista della prossima stagione. Per migliorarsi. Il reparto meno “europeo”, per la Rosea, è l’, e lìintervenire Marotta con quel «famosodi cui la societa? nerazzurra ha parlato anche pubblicamente: vendere per riacquistare meglio». La soluzione perfetta sarebbe Paulo, inutile nascondersi.e? attentissima all’evoluzione della situazione tra l’argentino e la Juventus. A breve, entro la fine del mese, la societa? bianconera incontrera? Antun, il manager del calciatore. Un vertice durante il quale si capiranno molte cose. Marotta e? pronto a intervenire, ...

