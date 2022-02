E voi ogni quanto vi lavate i capelli? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Team “mi lavo i capelli tutti i giorni” oppure “li lavo ogni 2-3 giorni”? È una delle annose questioni a cui le donne sono sottoposte e non è da poco conto perché ne va della salute stessa della chioma, oltre che essere una questione di pratico ordine quotidiano. Ma è davvero necessario? E quali prodotti usare? «Non c’è nessun problema a lavare i capelli tutte le mattine purché si usino prodotti delicati» risponde Giulia Tanzi, Davines Technical Marketing Specialist. capelli e shampoo: si possono lavare tutti giorni? guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 febbraio 2022) Team “mi lavo itutti i giorni” oppure “li lavo2-3 giorni”? È una delle annose questioni a cui le donne sono sottoposte e non è da poco conto perché ne va della salute stessa della chioma, oltre che essere una questione di pratico ordine quotidiano. Ma è davvero necessario? E quali prodotti usare? «Non c’è nessun problema a lavare itutte le mattine purché si usino prodotti delicati» risponde Giulia Tanzi, Davines Technical Marketing Specialist.e shampoo: si possono lavare tutti giorni? guarda le foto ...

Advertising

juventusfc : Grazie a voi, come sempre, per esserci accanto in ogni sfida ???? #AtalantaJuve #ForzaJuve - AmiciUfficiale : Noi siamo tutti in piedi per cantare insieme ad Emma la sua bellissima 'Ogni volta è cosi' e voi? Semplicemente spe… - MarroneEmma : È stato provato scientificamente che se ascoltate a manetta OGNI VOLTA È COSÌ i miei capelli ricrescono più velocem… - Luciano74020179 : RT @Roberta56439869: Bello ritrovarvi ogni giorno...siete lontani ma ci siete?? buona giornata a tutti voi????? - Bino20081899 : RT @rprat75: Ognuno tragga le proprie conclusioni. Personali. E' importante però che questa informazione venga conosciuta, diffusa in ogni… -