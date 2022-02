Ci vorrebbe una lady Voltaire per confutare Lady Rousseau (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lady Rousseau – ovvero Enrica Sabatini, la compagna di Davide Casaleggio che ha in uscita un libro con quel titolo – ha raccontato in un’intervista al Corriere la scelta di vivere lontano dalla città per far crescere i figli “a stretto contatto con la natura e con l’autenticità dei valori che racchiude in sé”. Idea molto da Lady Rousseau, nel senso originale del filosofo ginevrino, il quale reputava che l’homme naturel fosse perfettamente buono, che la civiltà lo avesse corrotto e che bisognasse far crescere i bambini secondo quei primigeni valori autentici, onde rigenerare l’umanità. Quando Voltaire apprese delle idee di Rousseau, gli rispose che le trovava interessanti ma purtroppo inapplicabili: “Ormai sono vecchio e da molto tempo ho smesso di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022)– ovvero Enrica Sabatini, la compagna di Davide Casaleggio che ha in uscita un libro con quel titolo – ha raccontato in un’intervista al Corriere la scelta di vivere lontano dalla città per far crescere i figli “a stretto contatto con la natura e con l’autenticità dei valori che racchiude in sé”. Idea molto da, nel senso originale del filosofo ginevrino, il quale reputava che l’homme naturel fosse perfettamente buono, che la civiltà lo avesse corrotto e che bisognasse far crescere i bambini secondo quei primigeni valori autentici, onde rigenerare l’umanità. Quandoapprese delle idee di, gli rispose che le trovava interessanti ma purtroppo inapplicabili: “Ormai sono vecchio e da molto tempo ho smesso di ...

