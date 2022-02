Cecilia Rodriguez contro Delia Duran: “Devo fare chiarezza” (Di venerdì 18 febbraio 2022) A Cecilia Rodriguez non sono piaciuti i commenti di Delia Duran concorrente del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Alex Belli infatti avrebbe detto cose sulla cultura sud americana che a Cecilia non sono proprio adate giù, così la showgirl si sfogaa sui social. “Devo difendere la mia cultura. Ho sentito tante volte in questo Grande Fratello dire ‘io sono sud americana, noi siamo così‘. Non è vero, a livello culturale siamo diversi perché gli europei sono meno calorosi rispetto a noi, noi siamo più per il contatto, per baci e abbracci. Siamo nati con la musica, balliamo, anche con movimenti sensuali. Non confondiamo però“. La sorella di Belen si è sentita offesa dalle parole dell’attuale concorrente del Grande Fratello VIP riguardo l’amore libero e la cultura sud americana. ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anon sono piaciuti i commenti diconcorrente del Grande Fratello Vip, la fidanzata di Alex Belli infatti avrebbe detto cose sulla cultura sud americana che anon sono proprio adate giù, così la showgirl si sfogaa sui social. “difendere la mia cultura. Ho sentito tante volte in questo Grande Fratello dire ‘io sono sud americana, noi siamo così‘. Non è vero, a livello culturale siamo diversi perché gli europei sono meno calorosi rispetto a noi, noi siamo più per il contatto, per baci e abbracci. Siamo nati con la musica, balliamo, anche con movimenti sensuali. Non confondiamo però“. La sorella di Belen si è sentita offesa dalle parole dell’attuale concorrente del Grande Fratello VIP riguardo l’amore libero e la cultura sud americana. ...

