Calcio: Giampaolo 'Empoli costruito bene, partita importante' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico della Samp: "Dobbiamo tirare fuori il meglio da ogni giocatore" GENOVA - "D'ora in avanti saranno tutte partite importanti. Poi arriveranno anche quelle determinanti. I giocatori lo sanno". ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico della Samp: "Dobbiamo tirare fuori il meglio da ogni giocatore" GENOVA - "D'ora in avanti saranno tutte partite importanti. Poi arriveranno anche quelle determinanti. I giocatori lo sanno". ...

Advertising

sportface2016 : #SampdoriaEmpoli, #Giampaolo: 'Riconoscente ai toscani, ma domani voglio i tre punti' - sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo: 'Sarò sempre riconoscente all'Empoli': Il tecnico: 'Per me è stato un crocevia della carriera… - Luxgraph : Sampdoria, Giampaolo: 'Empoli? D'ora in poi sono tutte importanti' - sportli26181512 : Probabili formazioni Sampdoria-Empoli: aggiornamenti: Giampaolo ha il dubbio in porta tra Audero e Falcone. Andreaz… - sidemilanista : @LucyMazza01 piatek miracolato in quei mesi, att boa normalissimo. Paquetà aveva come limite la testa e la personal… -