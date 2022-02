(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 15.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge sulle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Presidenza - Giustizia - Economia e finanze - Sviluppo economico - Transizione ecologica - Infrastrutture e mobilita' sostenibili); decreto-legge sulle misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Presidenza - Giustizia - Economia e finanze - Transizione ecologica); leggi regionali; varie ed eventuali.

Advertising

matteosalvinimi : Caro-bollette è emergenza nazionale, interventi devono essere urgenti e importanti. È necessario pensare a interven… - FrancescoLollo1 : Al caro #bollette e all’aumento dei costi delle materie prime il Governo risponde con aiuti che sono una goccia in… - AngeloCiocca : Ho cercato di portare all’attenzione di Bruxelles le vere esigenze del territorio. Di sindaci e amministratori loca… - TV7Benevento : Bollette: all'odg Cdm dl energia e superbonus - - infoitinterno : Caro bollette, verso un decreto di 7,5 miliardi. Sul tavolo del governo anche Superbonus e sostegni all'automotive… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette all

Sono gli interventi sullecontenuti nel dl'esame del consiglio dei ministri per un totale di 5,8 miliardi. A questi si sommano 400 milioni di euro per le spese delle Regioni per far ...Il credito avrà un identificativo Sei miliardi da destinare a misure contro il caro, sostegni'automotive,con uno stanziamento di 800 milioni nel 2022 (un fondo unico pluriennale, che poi ...Sono gli interventi sulle bollette contenuti nel dl all'esame del consiglio dei ministri per un totale di 5,8 miliardi. A questi si sommano 400 milioni di euro per le spese Covid delle Regioni per far ...La novità di WhatsApp: si possono ascoltare gli audio passando ad un’altra chat ...