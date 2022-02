Al via i tavoli tematici con le Consulte studentesche. Bianchi: “Diamo concretezza a un impegno” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Esame di Stato, Educazione civica, sport, Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), benessere psicofisico delle studentesse e degli studenti. Saranno le questioni al centro dei tavoli tematici, concordati dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, con l’Ufficio di coordinamento nazionale delle Consulte studentesche (UCN), che partiranno lunedì 21 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Esame di Stato, Educazione civica, sport, Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), benessere psicofisico delle studentesse e degli studenti. Saranno le questioni al centro dei, concordati dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio, con l’Ufficio di coordinamento nazionale delle(UCN), che partiranno lunedì 21 febbraio. L'articolo .

