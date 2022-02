Wta Dubai 2022 | delineate le semifinali | ok Halep | suicidio Kvitova

Leggi su sportface

E' tutto pronto per ledel torneo Wta 500 di(hard). Quest'oggi, infatti, sul cemento emirato sono andati in scena i quarti di finale. Grandissima vittoria di Jelena Ostapenko, che ha avuto la meglio per 5-7 7-5 7-6(9) dopo 2h e 42 minuti di gioco sulla ceca Petra. La lettone ha prevalso in un match davvero rocambolesco. La sua avversaria, infatti, ha servito per ben due volte per il match, la prima sul 5-4 nel secondo set e la seconda sul 5-4 nel terzo. In entrambi i casi, però, ha fallito e l'ex vincitrice del Roland Garros ne ha approfittato. Nel tie-break finale è riuscita a chiudere al quarto match point disponibile dopo che la ceca, per non farsi mancare nulla, ne aveva avuto uno sul punteggio di 8-7. Al penultimo atto Ostapenko affronterà niente meno che Simona.