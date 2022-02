Villarreal | il vice presidente | «Mi è stata diagnosticata la leucemia»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 febbraio 2022), ilannuncia la sua malattia. La sua lettera a tutti i tifosi del club spagnolo José Manuel Llaneza,, ha svelato attraverso una lettera la sua malattia a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro la Juventus. LETTERA – «Cari amici,Circa quindici giorni fa mi èla. Non ho intenzione di spiegarvi il duro colpo che questa notizia ha significato per me e per chi mi circonda, ma è anche vero che, quasi subito, ho iniziato a ricevere messaggi e chiamate da amici, giocatori, ex giocatori, allenatori staff, tifosi e altre persone che sono passate in un modo o nell’altro dal club. Inoltre, qualche giorno dopo ho sentito il nostro ...