TEMOIGNAGE “Je me bats pour que les piscines soient sécurisées depuis que mon fils est mort noyé”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Le 10 juillet 1996, Laurence Pérouème, alors jeune maman, a vécu l’impensable. Son petit garçon Benoît, âgé de 16 mois, se noie dans une piscine. “Parce qu’il a suffi de quelques secondes d’inattention liées à un concours de circonstances, comme dans la très large majorité des cas, soupire Laurence, 57 ans aujourd’hui. Il y a très peu de parents irresponsables, mais beaucoup trop qui pensent : ‘Nous, ça ne nous arrivera pas, on fait attention !’Hélas…” Afin de surmonter cette douleur indescriptible, la jeune maman s’est engagée : elle voulait sauver les autres enfants de cet accident atroce et a créé l’association Sauve-qui-veut, un an après la noyade de son. Une tragédie qui frappait alors une trentaine d’enfants par an, l’équivalent d’une classe entière de maternelle ! “Quand j’évoquais notre drame, je découvrais que tout le monde connaissait un voisin, un ami, ...