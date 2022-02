Spiky bun | lo chignon anni 90 è l’acconciatura must have per il 2022

Leggi su amica

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dei tardi90 e dell’inizio del nuovo millennio. Ma anche di Ragazze a Beverly Hills, Lizzie McGuire e delle Spice Girls. Per non parlare di tutti i trend capelli che hanno reso celebre questo periodo, oggi vera ossessione per chiunque ami moda e bellezza. L’ultima tendenza revival? Si chiamaBun ed è loimperfetto ideale per sostituire il classico messy bun. Una pettinatura semplice che ha già conquistato Bella Hadid a Olivia Rodrigo e Barbie Ferreira. Un look capace di regalare un’aria sbarazzina alla chioma. Il merito è delle ciocche che si liberano dallo. L’effetto è tutt’altro che spettinato. La silhouette del, infatti, è caratterizzata da radici tirate e luminosissime, rese ancora più disciplinate da una riga centrale. Netta e rigorosa. L’effetto sorpresa, ...