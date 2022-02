Referendum cannabis, la replica del comitato promotore ad Amato: 'Non abbiamo sbagliato, a quel quesito non c'erano alternative' (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Per facilitare la comprensione degli articoli citati ecco i testi dalla Gazzetta ufficiale. Testo del decreto legge 20 marzo 2014 e Il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti ) La lunga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Per facilitare la comprensione degli articoli citati ecco i testi dalla Gazzetta ufficiale. Testo del decreto legge 20 marzo 2014 e Il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti ) La lunga ...

Advertising

marcocappato : Giuliano Amato ha affermato il falso dicendo che il #referendum non toccherebbe la tabella che riguarda la… - marcocappato : La #Cortecostituzionale presieduta da Giuliano Amato ha completato il lavoro di eliminazione dei #referendum popola… - petergomezblog : #Cannabis, referendum inammissibile: la Corte Costituzionale boccia il quesito. Amato: “Avremmo violato obblighi in… - And_rea0 : @MatteoBortolo @thefable_ @Ivan_Grieco Quelli non hanno bisogno di niente , la Cannabis per loro c’è, questo refere… - AssuntaGamma : RT @italiani_news: Bocciati referendum su #cannabis ed #eutanasia di @_Marco_Martucci #cannabislegale #CorteCostituzionale #NoQuorum https… -