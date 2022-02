Meloni, Salvini e i figli senza vaccino covid: “Linciata”, “accuse assurde” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sul vaccino anti covid “ho diritto di scegliere sulla salute di mia figlia, ma sono stata Linciata, mia figlia gettata sulle prime pagine per una scelta che fanno il 90% degli italiani”. Così Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda stasera su Rai 1, sul tema del vaccino a sua figlia. “Non sono stata convinta dalla scienza”, spiega per il suo no al vaccino alla bimba. “La scienza non è religione”, dice la leader FdI. E sul ‘no’ al vaccino per la figlia interviene dai microfoni di Radio Radio anche il leader della Lega, Matteo Salvini: ”Io per aver osato dire che di comune accordo non avevo vaccinato mia figlia di 9 anni, apriti cielo… Una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulanti“ho diritto di scegliere sulla salute di miaa, ma sono stata, miaa gettata sulle prime pagine per una scelta che fanno il 90% degli italiani”. Così Giorgia, ospite di Porta a Porta, in onda stasera su Rai 1, sul tema dela suaa. “Non sono stata convinta dalla scienza”, spiega per il suo no alalla bimba. “La scienza non è religione”, dice la leader FdI. E sul ‘no’ alper laa interviene dai microfoni di Radio Radio anche il leader della Lega, Matteo: ”Io per aver osato dire che di comune accordo non avevo vaccinato miaa di 9 anni, apriti cielo… Una ...

