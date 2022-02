Dopo le lacrime Alex e Soleil si mandano a quel paese: è per sempre? (Di giovedì 17 febbraio 2022) Che giornata intensa per i vipponi quella di oggi. Forse si sente l’ansia per la diretta o forse qualcuno avrà fatto notare che questa sera serve una puntata bomba per provare a non soccombere contro la concorrenza di Rai 1. Sta di fatto che mai c’erano state tante dinamiche tutte in un giorno nella casa del Grande Fratello VIP 6…Alex Belli e Soleil Sorge in particolare, sono stati protagonisti di un faccia a faccia niente male. La mattina non era iniziata nel migliore dei modi a causa della reazione di Delia Duran che, non aveva preso bene il fatto che il Belli avesse portato il caffè alla Sorge. Alex quindi si è abbastanza innervosito Dopo la discussione, Soleil non ha apprezzato la sua reazione e ne è nato uno scontro…Questo anche perchè la Sorge ha dalla sua il fatto che la mattina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 febbraio 2022) Che giornata intensa per i vipponila di oggi. Forse si sente l’ansia per la diretta o forse qualcuno avrà fatto notare che questa sera serve una puntata bomba per provare a non soccombere contro la concorrenza di Rai 1. Sta di fatto che mai c’erano state tante dinamiche tutte in un giorno nella casa del Grande Fratello VIP 6…Belli eSorge in particolare, sono stati protagonisti di un faccia a faccia niente male. La mattina non era iniziata nel migliore dei modi a causa della reazione di Delia Duran che, non aveva preso bene il fatto che il Belli avesse portato il caffè alla Sorge.quindi si è abbastanza innervositola discussione,non ha apprezzato la sua reazione e ne è nato uno scontro…Questo anche perchè la Sorge ha dalla sua il fatto che la mattina ...

Advertising

fanpage : Urla Sofia #Goggia, urla. Che è stato anche il nostro di urlo! Sei medaglia d'argento, sei storia dopo 23 giorni di… - polemicosa101 : Ne parlo poco, ma se serve a farvi capire che non sono due lacrime e un fazzoletto lo faccio. Ora scusate ma sto s… - jimin_gyul : Non ironicamente a pezzi dopo il momento 'happy birthday dance' Un misto tra big sorrisi e lacrime non versate - qu… - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??#Beijing2022 Doppia caduta della pattinatrice russa #KamilaValieva, in lacrime al termine della prova finale nel programma… - PasqualeCacace5 : RT @Radio1Rai: ??#Beijing2022 Doppia caduta della pattinatrice russa #KamilaValieva, in lacrime al termine della prova finale nel programma… -