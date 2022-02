Dl Milleproroghe, il governo va sotto sul tetto al contante: il centrodestra si ricompatta contro la misura (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il centrodestra dato per morto soltanto qualche settimana fa da Meloni e Salvini è risuscitato per votare compatto contro la misura del tetto al contante, mandando sotto il governo con i voti e ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ildato per morto soltanto qualche settimana fa da Meloni e Salvini è risuscitato per votare compattoladelal, mandandoilcon i voti e ...

Advertising

borghi_claudio : Finita ora commissioni riunite per milleproroghe. Governo andato sotto quattro volte fra cui l'importante rinvio di… - borghi_claudio : Terza volta che il governo va sotto in commissione su decreto milleproroghe. Il viceministro Laura Castelli ha dato… - matteosalvinimi : Prorogate le tasse per gli allevatori danneggiati da influenza aviaria e peste suina africana: approvato un emendam… - Le_Baron__Rouge : RT @dottorbarbieri: ?? MILLEPROROGHE: GOVERNO VA SOTTO 4 VOLTE Nella notte, approvati, col parere contrario del Governo, alcuni emendamenti… - raffaellam9 : RT @valy_s: DL #milleproroghe In commissione alla #Camera, il governo va SOTTO ben 4 volte, tra cui sul tetto all’utilizzo del contante che… -