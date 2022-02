Brad Bird torna alla regia di un film animato con Ray Gunn

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il registatorneràdi uncon il progetto Ray, che verrà prodotto da Skydance.torneràper realizzare Ray, il nuovoscritto e diretto dall'autore di progetti come Ratatouille e Gli Incredibili. I diritti del progetto sono stati ottenuti da Skydance Animation che ha battuto la concorrenza ottenendo l'atteso progetto. Rayè stato scritto dain collaborazione con Matthew Robbins. Nel team della produzione ci saranno anche John Lasseter, con cui ilmaker ha collaborato negli anni in cui ha ...

- CinemaMio : Ratatouille (2007) diretto da Brad Bird e Jan Pinkava

