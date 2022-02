Atletica | meeting Lievin | record del mondo per Ingebrigtsen nei 1500 metri indoor

Advertising

SkySport : Jacobs, vince anche la finale dei 60 a : tempo di 6'50 #SkySport #Atletica #MarcellJacobs #Jacobs #Lievin - sportmediaset : Meeting Lievin 2022: #Jacobs vince ancora nei 60 metri indoor. #SportMediaset - Agenzia_Ansa : Atletica: Jacobs vince ancora, 6''49 nei 60 a meeting Lodz. Olimpionico si migliora rispetto all'esordio stagionale… - RaiNews : Terza vittoria per il velocista azzurro, che si impone nella finale del meeting indoor in Francia #MarcellJacobs - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Jacobs, vince anche la finale dei 60 a : tempo di 6'50 #SkySport #Atletica #MarcellJacobs #Jacobs #Lievin -

Terzo successo consecutivo per Marcell Jacobs. Il campione olimpico ha vinto i 60 metri aldi Liévin, in Francia, correndo la finale in 6.50. "Sono contento - ha dichiarato l'azzurro a fine gara - Lavoro duro ogni giorno e spero quest'anno di vincere il Mondiale".Tre sue tre. Ancora una vittoria, la terza in altrettante gare del suo 2022, per Marcell Jacobs , che si è imposto nella finale dei 60 metri delindoor di Lievin, in Francia, correndo in 6.50. Al secondo posto l'americano Charleston in 6.52. "Sono sempre io. E ora voglio vincere a Belgrado" 'Non sono cambiato di una virgola, sono ...Nel corso del meeting di Lievin il 21enne norvegese schianta il primato con il tempo di 3'30"60 migliorando il 3'31"04 dell'etiope Samuel Tefera realizzato a Birmingham nel 2019.Non mancheranno nomi di spicco dell’atletica mondiale a nobilitare la serata francese, in particolare Marcell Jacobs, che anche in questa occasione correrà sui 60 metri. Dopo meeting di New York, il ...