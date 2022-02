Atalanta, problema al flessore per Muriel: verrà valutato nei prossimi giorni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si tratta di un infortunio muscolare per Luis Muriel, uscito a fine primo tempo contro l’Olympiacos in Europa League. L’attaccante dell’Atalanta, che non sta certo vivendo una stagione facile, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco all’intervallo, rilevato da Boga: sembrava un cambio di normale turnazione per Gasperini, invece il colombiano ha riportato un problema al flessore. Nella speranza che sia nulla di serio, verrà rivalutato nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si tratta di un infortunio muscolare per Luis, uscito a fine primo tempo contro l’Olympiacos in Europa League. L’attaccante dell’, che non sta certo vivendo una stagione facile, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco all’intervallo, rilevato da Boga: sembrava un cambio di normale turnazione per Gasperini, invece il colombiano ha riportato unal. Nella speranza che sia nulla di serio,rinei. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, problema al flessore per #Muriel: verrà rivalutato nei prossimi giorni - GruppoEsperti : #Atalanta, problema muscolare per Luis #Muriel uscito a fine primo tempo durante #ATAOLY. Da valutare per domenica… - Andrea842631710 : @d0ttGoNzo Sono d’accordo problema è che si deve iniziare a porre l’interrogativo sul perché contro certe squadre n… - CalcioNews24 : Infortunio #Muriel: #Gasperini resta senza attacco #AtalantaOlympiacos - CalcioNews24 : #Atalanta, #Muriel ko: le sue condizioni ?? -