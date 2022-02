Vuole stabilirsi a Palazzo Reale come erede Savoia, allontanato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci sono voluti i vigili del fuoco e anche una decina di poliziotti per allontanare un australiano di 37 anni che nel primo pomeriggio si è presentato con tanto di bagagli a Palazzo Reale di Milano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ci sono voluti i vigili del fuoco e anche una decina di poliziotti per allontanare un australiano di 37 anni che nel primo pomeriggio si è presentato con tanto di bagagli adi Milano, ...

Mani Pulite compie trenta anni: 2.565 indagati, 1.408 condannati Lo stabilirsi di una Costituzione materiale percepita secondo la quale ogni istituzione è bacata e ... Alla stampa gli atti giudiziari arrivano, poi la stampa ci fa come sa e vuole. Ma arrivano e non ...

