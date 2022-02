Ucraina, la ritirata notturna dei tank russi: il reparto d'assalto torna in Cecenia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il video diffuso da Zveda, la tv delle forze armate di Mosca, potrebbe essere il primo vero segnale di distensione sul fronte ucraino. Nelle immagini si vedono carri T-72B, cannoni semoventi e veicoli blindati per il trasporto della fanteria. Due settimane fa il trasferimento di questa divisione nell'area della crisi fa era stato interpretato come un segnale della crescita della tensione. Adesso un filmato diffuso dalla propaganda militare mostra la partenza verso Grozny. Martedì notte i media russi avevano parlato della conclusione delle esercitazioni per altre due divisioni: la terza e 150ma. Gli analisti però avevano fatto notare che queste due unità sono stanziate non lontano dal confine ucraino e il loro spostamento non influisce sulla potenza dello schieramento. Leggi su lastampa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il video diffuso da Zveda, la tv delle forze armate di Mosca, potrebbe essere il primo vero segnale di distensione sul fronte ucraino. Nelle immagini si vedono carri T-72B, cannoni semoventi e veicoli blindati per il trasporto della fanteria. Due settimane fa il trasferimento di questa divisione nell'area della crisi fa era stato interpretato come un segnale della crescita della tensione. Adesso un filmato diffuso dalla propaganda militare mostra la partenza verso Grozny. Martedì notte i mediaavevano parlato della conclusione delle esercitazioni per altre due divisioni: la terza e 150ma. Gli analisti però avevano fatto notare che queste due unità sono stanziate non lontano dal confine ucraino e il loro spostamento non influisce sulla potenza dello schieramento.

