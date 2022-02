Tottenham, Conte: «Bentancur e Kulusevski grandi prospetti, ma non sono pronti» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bentancur Kulusevski, rivelazione di Conte sul trasferimento al Tottenham dei due: le parole del tecnico L’impatto di Bentancur e Kulusesvki al Tottenham non è stato dei migliori. Antonio Conte, in esclusiva a Sky Sport, ha fatto una rivelazione sui due giocatori. DICHIARAZIONI – «A gennaio sono dati via quattro giocatori importanti, non è semplice. Ne sono arrivati due, anche numericamente invece di rinforzarti sulla carta potresti esserti “indebolito”. Bentancur e Kulusevski in prospetto sono ideali per il Tottenham che cerca giocatori giovani e da far crescere e sviluppare, non sono pronti. La filosofia del club è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022), rivelazione disul trasferimento aldei due: le parole del tecnico L’impatto die Kulusesvki alnon è stato dei migliori. Antonio, in esclusiva a Sky Sport, ha fatto una rivelazione sui due giocatori. DICHIARAZIONI – «A gennaiodati via quattro giocatori importanti, non è semplice. Nearrivati due, anche numericamente invece di rinforzarti sulla carta potresti esserti “indebolito”.in prospettoideali per ilche cerca giocatori giovani e da far crescere e sviluppare, non. La filosofia del club è ...

