Suicidio assistito, l'Associazione Coscioni: "Il testo di legge Pd-M5s è un passo indietro rispetto ai diritti sul fine vita" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo la bocciatura del quesito referendario per l'eutanasia legale e mentre i leader politici spingono perché ora si apra la discussione in Parlamento, a far sentire la sua voce è il comitato promotore della consultazione. Che mette in guardia dal rischio che i partiti, con la fretta di piantare una bandierina sul tema, approvino una legge che viene considerata un "passo indietro". A ribadire il concetto, come già denunciato nelle scorse settimane, è stata l'Associazione Luca Coscioni: "Il testo di legge in discussione sul Suicidio medicalmente assistito, frutto di un accordo di maggioranza (relatori Bazoli PD e Provenza M5s), risulta essere peggiorativo rispetto ai diritti ad oggi conquistati nei ...

ShooterHatesYou : Dispiaciuto per la bocciatura del referendum per #eutanasialegale Comprensibili ragioni, ma essendo abrogativo puo… - GiovaQuez : Per avere il suicidio medicalmente assistito ci è voluta una legge. Impensabile avere #eutanasialegale abrogando vi… - SimoneAlliva : #Cappato: 'Il testo presente oggi è un passo indietro rispetto a ciò che è già legale in Italia: i relatori del #Pd… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: #Cacciari: 'Non credo che entro il 2023 il Parlamento riuscirà a legiferare sul suicidio assistito, non si sa nemmeno… - Marilen97832318 : RT @PBerizzi: Uno Stato laico e democratico che nega ai cittadini il diritto di porre fine alla propria vita quando non è più vita ma suppl… -