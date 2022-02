Stato di emergenza, Abrignani: "Niente proroga e il Cts si scioglierà" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non credo verrà prorogato " lo Stato di emergenza per Covid in Italia e "quindi si scioglierà anche il Cts ", ha detto a Rai Radio 1 , ospite di ' Un Giorno da Pecora ', l'immunologo e componente del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non credo verràto " lodiper Covid in Italia e "quindi sianche il Cts ", ha detto a Rai Radio 1 , ospite di ' Un Giorno da Pecora ', l'immunologo e componente del ...

borghi_claudio : Anche il Prof. Ceccanti (PD) ha appena detto in aula che secondo lui non ci debbono essere ulteriori proroghe dello… - Montecitorio : 371 contrari, 44 favorevoli. La Camera ha respinto le questioni pregiudiziali sul decreto-legge 221/2021, recante p… - LegaSalvini : Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo): 'Mi auguro che lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non sia rin… - Russo5111 : RT @OrtigiaP: QUALCUNO RAGIONA FINALMENTE #M5S «Stop al super green pass».La maggioranza dei parlamentari M5S avrebbe richiesto di non proc… - RaffyB_68 : RT @kidstu: M5S, l’odg di deputati e senatori: «Stop al super green pass». Conte: non è la nostra linea. Conte finalmente si è espresso nel… -