Serie A | Flachi | “Milan rimesso in carreggiata | ma la spunterà l’Inter”

Francescoè un calciatore italiano (non più ex), classe 1975. Si è messo in mostra nel campionato diA come uno degli attaccanti più forti, con 110 reti è il terzo marcatore di sempre ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "A", "item": "https://www.itasportpress.it/- a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Fiorentina,...Intervistato da Maracanà, ieri su TMW Radio, Francesco Flachi ha detto la sua sul campionato italiano: Come finisce la Serie A? "Credo che la spunti l'Inter, ma occhio anche a Napoli e Milan. Con la ...Francesco Flachi, ex giocatore di Serie A, ha parlato della lotta scudetto durante il suo intervento sulle frequenze di TMW Radio. "Credo che la spunti l'Inter, ma occhio anche a Napoli e Milan - le ...