Rio: ostacolo Carreno per Fognini (alle 23.45 in tv). Giovedì tocca a Sonego e Berrettini

Nel "500" sulla terra rossa brasiliana - in diretta su SuperTennis - il ligure deve vedersela al secondo turno con lo spagnolo, sua "bestia nera". Giovedì torna in campo il piemontese, sesta testa di serie, opposto al serbo Kecmanovic mentre il romano, primo favorito del seeding, entra in gara contro la wild card di casa Monteiro

