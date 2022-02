Ramazzotti bacia la Hunziker a Michelle Impossible – Video

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bacio traErosdi nuovo insieme, sullo stesso palco. 20 anni dopo l’ultima volta, la coppia si riunisce per coronare il sentimento che oggi lega entrambi: l’amicizia. E lo fanno stampandosi un bacio in bocca. Super-ospite dell’one woman show dell’ex moglie su Canale 5,, l’artista romano si regala al pubblico e si lascia andare al ricordo di un matrimonio finito e superato (si sono sposati nel 1998, separati nel 2002 e divorziati nel 2009), ma per ovvie ragioni – la figlia Aurora su tutte – impossibile da dimenticare. E la“ci marcia”: “Ma perché, da 20 anni, non c’è un anno in cui non si dica che torniamo ...

Advertising

FedericaBagnol3 : RT @fabiofabbretti: Ramazzotti bacia la Hunziker a #MichelleImpossible – Video - fabiofabbretti : Ramazzotti bacia la Hunziker a #MichelleImpossible – Video - Vale_Cellamare : Eros Ramazzotti che bacia Michelle Hunziker, ADOROOO #MichelleImpossible -

Ultime Notizie dalla rete : Ramazzotti bacia

Elle

... Auroradiventa 'sessuologa' tra ironia e doppi sensi, ma a qualcuno non piace Cinque anni di noi Lei sorridente, lui lasulla guancia. Eccoli Aurora, Goffredo e tutto l'amore che c'...Lui lela mano. Monica Bellucci e il corteggiamento: 'Ma ero incinta' Da quel ricordo il cantante, con 17 anni di ritardo, ha tirato fuori il rammarico per non aver tentato un approccio reale e ...Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme, sullo stesso palco. 20 anni dopo l’ultima volta, la coppia si riunisce per coronare il sentimento che oggi lega entrambi: l’amicizia. E lo fanno ...Michelle Hunziker gesto inaspettato per Trussardi. La presentatrice Italo Svizzera è anche famosa per le sue relazioni con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. (DonnaPress) L’unico a non meritare un ...