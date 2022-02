Psg | Verratti acquista un’isola privata nel metaverso | “Un domani ospiterà migliaia di amici”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Acquisto piuttosto inusuale per il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, Marco. Come riporta Cointelegraph, è infatti diventato il primo giocatore ad investire nel, comprandoall’interno della piattaforma “The Sandbox“. “Mi sono avvicinato da poco a questa novità tecnologica ed ho capito di essere pronto per compiere quest’importante step. Unl’isola non sarà esclusivamente mia, madie tifosi, disposti a condividere esperienze, partite e magari anche attimi di vita“. Queste le parole di, che oltre ad un ottimo calciatore si rivela anche un appassionato di tecnologia con la testa già al futuro. SportFace.