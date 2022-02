Pechino 2022, Fontana: “Attaccata da un azzurro che ha vinto il bronzo.. non reggo fino al 2026” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino – Una felicità macchiata da una polemica. E’ evidentemente l’altra faccia della medaglia di queste Olimpiadi. Arianna Fontana, a margine della sua conquista numero 11 in totale alle Olimpiadi e la numero due a Pechino e la numero 4 in argento ai Giochi nello short track, ha espresso il suo pensiero circa delle accuse che sarebbero arrivate da un azzurro che ha messo il bronzo al collo oggi, nella staffetta maschile della stessa disciplina: “Non dimentico”. Ha detto l’azzurra plurimedagliata, che già negli scorsi giorni aveva raccontato di essere in polemica con la Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio, circa gestione e amministrazione dello suo sport: “Altri 4 anni così non li reggo”. Ha detto l’atleta italiana più premiata ai Giochi della storia, che si allenata per le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Una felicità macchiata da una polemica. E’ evidentemente l’altra faccia della medaglia di queste Olimpiadi. Arianna, a margine della sua conquista numero 11 in totale alle Olimpiadi e la numero due ae la numero 4 in argento ai Giochi nello short track, ha espresso il suo pensiero circa delle accuse che sarebbero arrivate da unche ha messo ilal collo oggi, nella staffetta maschile della stessa disciplina: “Non dimentico”. Ha detto l’azzurra plurimedagliata, che già negli scorsi giorni aveva raccontato di essere in polemica con la Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio, circa gestione e amministrazione dello suo sport: “Altri 4 anni così non li”. Ha detto l’atleta italiana più premiata ai Giochi della storia, che si allenata per le ...

Advertising

Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Giuli28_90 : Le dichiarazioni su #SofiaGoggia da parte di #NinnaQuario madre di #FedericaBrignone spiegano tante cose e si tradu… - euronewsit : Pechino 2022: argento per Arianna Fontana, bronzo per la staffetta maschile azzurra di short track. Ancora una meda… -