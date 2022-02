Parrucci | entro fine anno inizio lavori liceo Seneca

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Il Consigliere Delegato alle scuole della Città metropolitana di Roma, Daniele, insieme alla presidente del XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti, ha incontrato la dirigente scolastica Loredana Carloni e una delegazione dei rappresentanti d’Istituto “” di Roma. “Abbiamo verificato lo stato di questo Istituto che aveva bisogno di vari interventi per le facciate esterne e problematiche legate ad infiltrazioni. Sono previsti per questa scuola e per la sede distaccata due piani di interventi con fondi del Pnrr; il primo di 1 milione e 800 mila euro per la sede di via Albergotti che prevededi manutenzione straordinaria di impermealizzazione di tutto l’edificio, comprese la palestra e le facciate esterne, nonché della sostituzione degli infissi.” “Per la sede di Via Maroi, un impegno economico di 800mila euro ci ...