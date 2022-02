Papa Francesco: essere cristiano è custodire la vita (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "custodire, custodire la vita, custodire lo sviluppo umano custodire, la mente umana, il cuore umano, il lavoro umano: il cristiano, possiamo dire, è come san Giuseppe, deve custodire. essere cristiano è non solo ricevere la fede e confessare la fede ma custodire la vita, la vita propria, la vita degli altri, la vita della Chiesa". Così Papa Francesco all'udienza generale. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "lalo sviluppo umano, la mente umana, il cuore umano, il lavoro umano: il, possiamo dire, è come san Giuseppe, deveè non solo ricevere la fede e confessare la fede mala, lapropria, ladegli altri, ladella Chiesa". Cosìall'udienza generale.

Il Papa: essere cristiano è custodire la vita propria e degli altri Avvenire Papa Francesco all'udienza, "essere cristiano è custodire la vita propria e dell'altro" “Custodire lo sviluppo umano, la mente umana, il cuore umano, il lavoro umano”, l’elenco di Francesco a braccio. “Il cristiano è come San Giuseppe, deve custodire”, ha proseguito il Papa ancora a ...

