Noto, incendio in casa, trentaduenne muore avvolto dalle fiamme (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Noto - Un uomo di 32 anni è morto carbonizzato nella sua abitazione al secondo piano in via Dogali e Saati nella tarda serata di ieri, forse nel tentativo di spegnere le fiamme. Sono stati i vicini di ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di mercoledì 16 febbraio 2022)- Un uomo di 32 anni è morto carbonizzato nella sua abitazione al secondo piano in via Dogali e Saati nella tarda serata di ieri, forse nel tentativo di spegnere le. Sono stati i vicini di ...

Advertising

LaGazzettaSR : #Noto, incendio in casa, trentaduenne muore avvolto dalle fiamme - AnsaSicilia : Incendio in abitazione, muore carbonizzato. A Noto trentaduenne ha tentato spegnere fiamme | #ANSA - AgneseFiducia : RT @siracusaoggi: (Tragedia a Noto: 32enne muore carbonizzato nell'incendio della sua abitazione) - - quotidianodirg : #Cronaca #incendio Tragedia a Noto, incendio in casa: muore 32enne - statodelsud : Incendio in un’abitazione, 32enne muore carbonizzato a Noto -