Meghan fa capire a Harry quando deve stare zitto | il dettaglio che inchioda la Duchessa

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)Markle “controlla” il comportamento diin pubblico con il suo linguaggio del corpo e usa un gesto della mano per impedire al principe di parlare. E’ quanto sostiene Jesus Enrique Rosas, esperto di linguaggio del corpo, famoso anche per il suo canale YouTube ‘Body Language Guy’. Rosas ha seguito i Sussex in occasione di eventi pubblici e ha notato alcune abitudini che si sono ripetute nel tempo, specialmentecomincia a mostrare una certa impazienza. LEGGI ANCHE =>“cacciati” dalla festa di Carlo? Ecco cosa dice la lettura delle labbra L’esperto di linguaggio del corpo ha riportato qualche episodio all’Express, ripreso anche dal Mirror. “stavano partecipando ai Wellchild ...