Marco Maccarini riapre l' Osteria Valtellina | «È un luogo unico | vi piacerà»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il popolare vee-jay è uno dei soci dell'anticaa Milano, tornata ai fasti di un tempo nell'ambiente e nella proposta. «Ho sempre avuto la passione per il buon cibo e il buon vino: ora posso metterla in pratica» spiega. L'intervista

Advertising

_damure : @DeviStareCalmo Marco Maccarini. - movietele : Il cast di voci italiane del film Disney e Pixar #Red su #DisneyPlus dal #11marzo include Ambra Angiolini, Sabrina… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Maccarini

Vanity Fair.it

Tra i camei presenti nel film anche quelli di, nei panni di un conduttore radiofonico; Federico Russo, nel ruolo di un annunciatore televisivo; Gu Shen, che presta la propria voce a ...Spazio anche pere Federico Russo, nei panni di un conduttore radiofonico e un annunciatore televisivo. Mei Lee e le sue amiche hanno inoltre una grande passione per una boyband, i 4*...I baby di coach De Marco, entrati in partita solo nel 3° set, restano al terzultimo posto in classifica, a -4 dalla zona salvezza. Il tabellino: Minniti 5, Boscherini 2, Bovolenta 20, Pascucci 6, ...Tra i camei presenti nel film anche quelli di Marco Maccarini, nei panni di un conduttore radiofonico; Federico Russo, nel ruolo di un annunciatore televisivo; Gu Shen, che presta la propria voce a ...