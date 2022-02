Love is in the air, anticipazioni 17 febbraio: la proposta di matrimonio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di giovedì 17 febbraio. Serkan si inginocchia e fa la proposta a Eda. In ufficio si comportano in modo strano, hanno saputo tutti che Serkan sta per fare la proposta di matrimonio a Eda. Se la Yildiz lo scopre, Serkan se la prenderà sicuramente con loro. Silenzio assoluto quindi. Ma intanto ci sono problemi con il prestigioso progetto in Qatar. Love is in the airLa prima a sapere della proposta di matrimonio è stata Melo. Serkan sapeva che l’amica di Eda ha sempre creduto nel loro amore e poteva essere un’ottima complice per organizzare la sorpresa perfetta. Il segreto non è rimasto a lungo tale. Nel giro di pochi minuti lo hanno saputo anche ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 16 febbraio 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di giovedì 17. Serkan si inginocchia e fa laa Eda. In ufficio si comportano in modo strano, hanno saputo tutti che Serkan sta per fare ladia Eda. Se la Yildiz lo scopre, Serkan se la prenderà sicuramente con loro. Silenzio assoluto quindi. Ma intanto ci sono problemi con il prestigioso progetto in Qatar.is in the airLa prima a sapere delladiè stata Melo. Serkan sapeva che l’amica di Eda ha sempre creduto nel loro amore e poteva essere un’ottima complice per organizzare la sorpresa perfetta. Il segreto non è rimasto a lungo tale. Nel giro di pochi minuti lo hanno saputo anche ...

