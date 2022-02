Inter-Liverpool, clamorosa traversa di Calhanoglu: nerazzurri sfortunati (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sfortuna Inter contro il Liverpool. Dopo meno di venti minuti, subito un’occasione incredibile per i nerazzurri con la traversa piena colpita da Calhanoglu da buona posizione. Il turco calcia a botta sicura, trova però soltanto il legno in pieno. Si salva Alisson, rimpianto per i ragazzi di Inzaghi che sarebbero potuti passare in vantaggio. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sfortunacontro il. Dopo meno di venti minuti, subito un’occasione incredibile per icon lapiena colpita dada buona posizione. Il turco calcia a botta sicura, trova però soltanto il legno in pieno. Si salva Alisson, rimpianto per i ragazzi di Inzaghi che sarebbero potuti passare in vantaggio. In alto ecco il. SportFace.

