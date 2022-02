Instagram lancia "Prenditi una pausa" per uscire dall'app. Ecco come funziona (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Instagram lancia oggi pomeriggio in Italia « Prenditi una pausa », la funzione che permette di decidere quanto tempo trascorrere sul social per avere maggiore controllo e consapevolezza nell’utilizzo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022)oggi pomeriggio in Italia «una», la funzione che permette di decidere quanto tempo trascorrere sul social per avere maggiore controllo e consapevolezza nell’utilizzo...

