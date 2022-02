Gli smartphone premium con look da camaleonte di realme (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo essersi confermato il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo con un aumento del 449% rispetto all'anno precedente (dati Canalys sul quarto trimestre 2021), realme prosegue nella propria strategia di consolidamento presentando la nuova serie 9 in Italia. Tre nuovi smartphone – 9i, 9 Pro e 9 Pro+ - destinati a rimpolpare l'offerta del brand nella fascia media di mercato e in grado di offrire caratteristiche tecniche degni del segmento premium. In primis, l'innovativo design "camaleontico" dei modelli Pro in virtù della nuova cover Light Shift, in grado di passare dal colore blu al rosso in meno di cinque secondi. Come riesce a farlo? Grazie al processo fotocromatico a doppio strato che permette alla struttura di cambiare colore quando è illuminata dalla luce del sole o dai raggi ultravioletti. Senza ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo essersi confermato il marchio diin più rapida crescita al mondo con un aumento del 449% rispetto all'anno precedente (dati Canalys sul quarto trimestre 2021),prosegue nella propria strategia di consolidamento presentando la nuova serie 9 in Italia. Tre nuovi– 9i, 9 Pro e 9 Pro+ - destinati a rimpolpare l'offerta del brand nella fascia media di mercato e in grado di offrire caratteristiche tecniche degni del segmento. In primis, l'innovativo design "camaleontico" dei modelli Pro in virtù della nuova cover Light Shift, in grado di passare dal colore blu al rosso in meno di cinque secondi. Come riesce a farlo? Grazie al processo fotocromatico a doppio strato che permette alla struttura di cambiare colore quando è illuminata dalla luce del sole o dai raggi ultravioletti. Senza ...

